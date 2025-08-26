Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
На мотогонках в Башкирии зрители едва увернулись от летящего мотоцикла

22:55, 26 авг 2025

Во время гонки по спидвею в Октябрьском мотоцикл после столкновения перелетел ограждение и вылетел в зрителей. Люди, стоявшие у самого трека, успели отскочить. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел на командном первенстве России между местной «Башкирией» и «Турбиной» из Балаково. В одном из заездов, сразу после старта, два гонщика столкнулись. От удара байк одного из спортсменов отбросило за пределы трека прямо в сторону болельщиков.

Сам гонщик в аварии не пострадал и смог вернуться в гонку.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском
