На мотогонках в Башкирии зрители едва увернулись от летящего мотоцикла
22:55, 26 авг 2025
Во время гонки по спидвею в Октябрьском мотоцикл после столкновения перелетел ограждение и вылетел в зрителей. Люди, стоявшие у самого трека, успели отскочить. К счастью, никто не пострадал.
Инцидент произошел на командном первенстве России между местной «Башкирией» и «Турбиной» из Балаково. В одном из заездов, сразу после старта, два гонщика столкнулись. От удара байк одного из спортсменов отбросило за пределы трека прямо в сторону болельщиков.
Сам гонщик в аварии не пострадал и смог вернуться в гонку.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
