На мотогонках в Башкирии зрители едва увернулись от летящего мотоцикла

22:55, 26 авг 2025

Во время гонки по спидвею в Октябрьском мотоцикл после столкновения перелетел ограждение и вылетел в зрителей. Люди, стоявшие у самого трека, успели отскочить. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел на командном первенстве России между местной «Башкирией» и «Турбиной» из Балаково. В одном из заездов, сразу после старта, два гонщика столкнулись. От удара байк одного из спортсменов отбросило за пределы трека прямо в сторону болельщиков.

Сам гонщик в аварии не пострадал и смог вернуться в гонку.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Гонщик упал под мотоцикл соперника на чемпионате России по мотогонкам на льду в Уфе

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео