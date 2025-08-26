Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии на Каме перевернулась лодка с рыбаками: погиб 84-летний мужчина

В Башкирии на Каме перевернулась лодка с рыбаками: погиб 84-летний мужчина

23:06, 26 авг 2025

В Краснокамском районе Башкирии на реке Каме во время рыбалки утонул 84-летний мужчина. Его 57-летнего сына, который был с ним в лодке, удалось спасти.

Отец и сын рыбачили на пластиковой моторной лодке. По данным МЧС, внезапно поднявшиеся волны захлестнули корму. Лодка наполнилась водой, перевернулась, и оба мужчины оказались в реке.

На помощь бросились другие рыбаки. Они вытащили из воды младшего мужчину — он не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.

Его пожилого отца подхватило сильное течение. К тому моменту, когда его смогли извлечь на берег, мужчина был уже мертв.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
