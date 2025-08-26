В Башкирии на Каме перевернулась лодка с рыбаками: погиб 84-летний мужчина
23:06, 26 авг 2025
В Краснокамском районе Башкирии на реке Каме во время рыбалки утонул 84-летний мужчина. Его 57-летнего сына, который был с ним в лодке, удалось спасти.
Отец и сын рыбачили на пластиковой моторной лодке. По данным МЧС, внезапно поднявшиеся волны захлестнули корму. Лодка наполнилась водой, перевернулась, и оба мужчины оказались в реке.
На помощь бросились другие рыбаки. Они вытащили из воды младшего мужчину — он не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.
Его пожилого отца подхватило сильное течение. К тому моменту, когда его смогли извлечь на берег, мужчина был уже мертв.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
Происшествия в Башкирии
В Уфе пьяный мужчина провел в воде 12 часов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водолазы нашли труп утонувшего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина перевернулся на моторной лодке