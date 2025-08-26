Все новости Уфы и Башкортостана
На трассе Уфа — Янаул в ДТП погиб 38-летний мотоциклист

23:16, 26 авг 2025

Вечером 26 августа на 42-м километре трассы Уфа — Янаул произошло смертельное ДТП. В Благовещенском районе столкнулись «Лада Веста» и мотоцикл «Хонда». Водитель мотоцикла погиб на месте.

По данным ГИБДД, авария случилась около 21:00. За рулём «Лады» находился 57-летний мужчина. Оба транспортных средства двигались в одном направлении. В результате столкновения 38-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Движение на участке может быть затруднено. Водителям, планирующим маршрут через этот отрезок трассы, стоит быть внимательнее.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия в благовещенском районе дтп в Благовещенском районе
