В Уфе ветром перевернуло батут с детьми — возбуждено уголовное дело

21:44, 27 авг 2025

Днем 27 августа в Уфе на улице Летчиков из-за сильного порыва ветра перевернулся надувной батут. В этот момент на нем находились две девочки — трех и шести лет. Старшая сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Шестилетнюю пострадавшую госпитализировали в городскую больницу № 17. Младшая девочка отделалась царапинами — врачи скорой помощи осмотрели ее на месте и отпустили домой.

Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты осматривают место происшествия и назначат экспертизы, чтобы выяснить, был ли аттракцион исправен и правильно ли он был установлен. Также следствие даст правовую оценку действиям сотрудников и владельца батута.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Ахматуллин подтвердил, что пострадавшим оказали всю необходимую помощь на месте, а старшая девочка находится под постоянным наблюдением врачей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео