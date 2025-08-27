Пять сотрудников БСК остаются в больницах после взрыва в Стерлитамаке

22:08, 27 авг 2025

Пять сотрудников «Башкирской содовой компании» продолжают лечение после взрыва, который произошел на заводе в Стерлитамаке 9 августа. Об этом сообщил Минздрав Башкирии.

Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, одного — как средней тяжести. Еще двое пострадавших находятся в легком состоянии. Самого тяжелого пациента — 34-летнего мужчину — лечат в московской клинике. По данным врачей, его состояние улучшается. Остальные четверо проходят лечение в больницах Уфы.

Напомним, авария на химическом предприятии произошла 9 августа. Тогда пострадал 41 сотрудник завода, один из них — 30-летний специалист по КИПиА — позже скончался в больнице. В первые сутки госпитализировали 33 человека, еще семерым помощь оказали амбулаторно.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Пострадавшие при взрыве на БСК в Башкирии идут на поправку

Автор: Семен Подгорный