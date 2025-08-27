В Уфе «Приора» съехала в реку Белую из-за неисправного ручника
22:28, 27 авг 2025
Утром 27 августа на улице Кемеровской в Уфе «Лада Приора» скатилась в реку Белую. Владелец припарковал её недалеко от Северного автовокзала и поставил на ручной тормоз, но тот не сработал. Как только мужчина пересел в другой автомобиль, пустая «Приора» покатилась к воде и затонула.
На место прибыли спасатели Управления гражданской защиты. Автомобиль лежал на полутораметровой глубине, в десяти метрах от берега. Чтобы безопасно поднять машину, специалисты сначала очистили дно и прибрежную зону от мусора. Затем с помощью специального оборудования «Приору» достали из воды.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
