В Башкирии соседка спасла 75-летнюю пенсионерку из горящего дома
21:15, 28 авг 2025
В селе Верхние Каргалы Благоварского района местная жительница спасла свою 75-летнюю соседку из огня. Благодаря её быстрым действиям пожилая женщина осталась жива.
Женщина вышла во двор и увидела, что соседский дом горит. Она тут же разбудила свою семью, и все вместе они бросились на помощь. Дверь в горящий дом оказалась заблокирована, попасть внутрь было невозможно. Тогда семья начала громко кричать и стучать в окна, чтобы разбудить хозяйку.
Их крики и стук разбудили пожилую женщину. Она смогла сама выбить стекло, а соседи помогли ей выбраться на улицу.
Прибывшие врачи диагностировали у спасённой ожоги первой степени на обеих руках — около 2% поверхности тела. Несмотря на травмы, от поездки в больницу пенсионерка отказалась.
В Госкомитете по ЧС подтвердили, что только благодаря решительности и смелости соседей удалось избежать трагедии. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают точную причину пожара.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Жительница Башкирии получила ожоги, пытаясь потушить баню