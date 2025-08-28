В Башкирии соседка спасла 75-летнюю пенсионерку из горящего дома

21:15, 28 авг 2025

В селе Верхние Каргалы Благоварского района местная жительница спасла свою 75-летнюю соседку из огня. Благодаря её быстрым действиям пожилая женщина осталась жива.

Женщина вышла во двор и увидела, что соседский дом горит. Она тут же разбудила свою семью, и все вместе они бросились на помощь. Дверь в горящий дом оказалась заблокирована, попасть внутрь было невозможно. Тогда семья начала громко кричать и стучать в окна, чтобы разбудить хозяйку.

Их крики и стук разбудили пожилую женщину. Она смогла сама выбить стекло, а соседи помогли ей выбраться на улицу.

Прибывшие врачи диагностировали у спасённой ожоги первой степени на обеих руках — около 2% поверхности тела. Несмотря на травмы, от поездки в больницу пенсионерка отказалась.

В Госкомитете по ЧС подтвердили, что только благодаря решительности и смелости соседей удалось избежать трагедии. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают точную причину пожара.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС РБ