Кассир из Уфы помогла вернуться домой заблудившейся пенсионерке

21:19, 28 авг 2025

В Уфе кассир Елена Калимуллина обнаружила пожилую женщину, которая пропала 17 августа. Пенсионерка растерялась на станции Черниковка, но благодаря помощи Елены дождалась приезда полиции и теперь в безопасности.

Женщина ехала к родственникам, но на вокзале потерялась и не добралась до места назначения. После сообщения о пропаже служба безопасности Башкортостанской пригородной пассажирской компании разослала ориентировку всем сотрудникам, в том числе билетным кассирам.

Работая на станции Черниковка, Елена Калимуллина обратила внимание на растерянную пенсионерку, которая не знала, куда идти. Кассир заговорила с ней и по приметам поняла, что перед ней — разыскиваемая женщина.

Елена сразу сообщила о своей находке в полицию и осталась с пенсионеркой, чтобы поддержать её до прибытия помощи.

Автор: Семен Подгорный