В Уфе 15-летняя девочка без прав устроила ДТП. Её родителям грозит штраф

22:06, 28 авг 2025

28 августа в 4 утра на улице Гончарова, 22 в Уфе, автомобиль врезался в металлическое ограждение. За рулём находилась 15-летняя школьница без водительских прав. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

Девочка не справилась с управлением, из-за чего машина получила механические повреждения. Поскольку у подростка не было права управлять автомобилем, на место вызвали родителей.

Теперь делом займётся специальная комиссия. Родителей девочки привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Это значит, что им грозит предупреждение или штраф.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ