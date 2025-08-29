В Башкирии пенсионер погиб в погребе

22:38, 29 авг 2025

В башкирском городе Дюртюли на улице Молодежной погиб 72-летний мужчина. Он спустился в погреб собственного дома, где ему стало плохо. Прибывшие на место медики не смогли его спасти. Сейчас следователи выясняют точную причину смерти.

Госкомитет республики по ЧС предупреждает: главная опасность в таких помещениях — углекислый газ. Он не имеет цвета и запаха, скапливается внизу и вытесняет кислород. Человек может потерять сознание и погибнуть за несколько минут, даже не поняв, что произошло.

Чтобы обезопасить себя и близких, соблюдайте три правила:

Проветривайте. Перед тем как спуститься, оставьте погреб открытым хотя бы на 1–2 часа, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

Проверяйте наличие кислорода. Зажгите обычную свечу и опустите ее в погреб. Если пламя горит ровно — воздух в норме. Если оно тускнеет или гаснет — спускаться смертельно опасно.

Не ходите в одиночку. Попросите кого-нибудь остаться наверху для подстраховки. В случае беды этот человек сможет немедленно вызвать помощь по номеру 112.

Автор: Семен Подгорный