В Уфе на вокзале нашли 15-летнюю школьницу, сбежавшую к другу из соцсетей

Полиция Уфы нашла на железнодорожном вокзале 15-летнюю жительницу Стерлитамака. Девочка втайне от опекуна ехала в Новосибирск на встречу с 14-летним другом, с которым познакомилась в интернете, сообщили транспортные полицейские столицы.

О пропаже сообщила её бабушка. Утром 28 августа, вернувшись с ночной смены, она не нашла внучку дома — та ушла, забрав свои вещи и деньги. Сначала девочка отвечала на звонки, что просто гуляет, но к вечеру перестала выходить на связь.

Встревоженная женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что конфликтов в семье не было, и внучка никогда раньше не уходила из дома.

Сотрудники патрульной службы опознали подростка на вокзале по ориентировке. Девочка ждала поезд, чтобы продолжить путь. Она призналась, что до Уфы добралась на такси, потратив деньги бабушки.

Полицейские сразу сообщили о находке опекуну, и женщина немедленно выехала в Уфу, чтобы забрать внучку домой. Эта история — напоминание родителям о том, как важно знать, с кем их дети общаются в интернете и какие поездки планируют.

