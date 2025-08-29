Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе на вокзале нашли 15-летнюю школьницу, сбежавшую к другу из соцсетей

В Уфе на вокзале нашли 15-летнюю школьницу, сбежавшую к другу из соцсетей

22:51, 29 авг 2025

Полиция Уфы нашла на железнодорожном вокзале 15-летнюю жительницу Стерлитамака. Девочка втайне от опекуна ехала в Новосибирск на встречу с 14-летним другом, с которым познакомилась в интернете, сообщили транспортные полицейские столицы.

О пропаже сообщила её бабушка. Утром 28 августа, вернувшись с ночной смены, она не нашла внучку дома — та ушла, забрав свои вещи и деньги. Сначала девочка отвечала на звонки, что просто гуляет, но к вечеру перестала выходить на связь.

Встревоженная женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что конфликтов в семье не было, и внучка никогда раньше не уходила из дома.

Сотрудники патрульной службы опознали подростка на вокзале по ориентировке. Девочка ждала поезд, чтобы продолжить путь. Она призналась, что до Уфы добралась на такси, потратив деньги бабушки.

Полицейские сразу сообщили о находке опекуну, и женщина немедленно выехала в Уфу, чтобы забрать внучку домой. Эта история — напоминание родителям о том, как важно знать, с кем их дети общаются в интернете и какие поездки планируют.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии водитель «Лады» протаранил полицейскую машину

Читайте также:

В Башкирии водитель «Лады» протаранил полицейскую машину
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
Читайте также

Кассир из Уфы помогла вернуться домой заблудившейся пенсионерке
Происшествия в Башкирии
Кассир из Уфы помогла вернуться домой заблудившейся пенсионерке
Детская рация вызвала панику на вокзале в башкирском Иглино
Происшествия в Башкирии
Детская рация вызвала панику на вокзале в башкирском Иглино
Студент из Уфы подозревается в совращении несовершеннолетней
Происшествия в Башкирии
Студент из Уфы подозревается в совращении несовершеннолетней
Оставила 10 предсмертных записок: в Башкирии покончила с собой 12-летняя школьница
Происшествия в Башкирии
Оставила 10 предсмертных записок: в Башкирии покончила с собой 12-летняя школьница


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен