В Учалах потушили пожар в ТЦ «Евразия»

23:05, 29 авг 2025

29 августа в торговом центре «Евразия» на улице Ленина произошёл пожар. Посетители и сотрудники в безопасности — никто не пострадал.

Возгорание случилось на втором этаже: загорелся потолочный светильник. Огонь успел охватить полквадратного метра. Сотрудники торгового центра сработали оперативно и потушили пламя огнетушителем ещё до приезда пожарных.

В целях безопасности персонал вывел из здания 30 человек. По данным регионального МЧС, помощь спасателей в итоге не потребовалась.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Учалы происшествие в учалах пожар в Учалах пожар
