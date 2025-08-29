В Башкирии 26-летняя девушка госпитализирована — её Kia Soul опрокинулся в кювет

23:25, 29 авг 2025

Накануне вечером в селе Москово Дюртюлинского района произошла авария. 26-летняя девушка за рулём Kia Soul не справилась с управлением, из-за чего автомобиль съехал в придорожную канаву и перевернулся.

Пострадавшую доставили в больницу для обследования. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Ведомство напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Будьте внимательны за рулём, особенно в тёмное время суток, чтобы избежать подобных ситуаций.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС