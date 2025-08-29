Все новости Уфы и Башкортостана
В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры

В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры

23:34, 29 авг 2025

В Стерлитамаке 36-летняя местная жительница ранила ножом своего 27-летнего партнёра. Мужчина находится в больнице, а женщина — под арестом.

По данным регионального МВД, пара вместе выпивала. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. Задержанная объяснила, что мужчина вёл себя агрессивно, и она использовала нож для самозащиты.

О случившемся в полицию сообщили врачи больницы, куда доставили пострадавшего. Сейчас на женщину заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
