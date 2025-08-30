В Уфе две школьницы попали в больницу из-за неисправного тостера

21:11, 30 авг 2025

Ночью в Уфе в квартире на шестом этаже многоэтажного дома произошёл пожар. Двух девочек, 7 и 10 лет, доставили в городскую больницу №22. После осмотра врачи отпустили их домой. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, сообщили в региональном МЧС.

Причиной пожара стали обычные бытовые приборы — неисправные тостер и чайник. Жильцы потушили огонь своими силами ещё до приезда спасателей. Всего из дома эвакуировались 25 человек, включая пятерых детей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ