Пенсионер в Башкирии получил ожоги 29% тела, сжигая мусор на участке
21:16, 30 авг 2025
В Ишимбайском районе Башкирии 79-летний мужчина попал в реанимацию после того, как пытался сжечь бытовые отходы на своем участке в селе Ахмерово.
По данным регионального МЧС, во время розжига костра огонь перекинулся на пенсионера. Мужчину доставили в больницу Стерлитамака с ожогами лица, рук и туловища. Общая площадь поражения составила 29% тела.
Сейчас пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить загоревшиеся дрова
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи борются за жизнь новорожденного с переломом черепа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина и подросток получили ожоги