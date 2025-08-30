Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пенсионер в Башкирии получил ожоги 29% тела, сжигая мусор на участке

Пенсионер в Башкирии получил ожоги 29% тела, сжигая мусор на участке

21:16, 30 авг 2025

В Ишимбайском районе Башкирии 79-летний мужчина попал в реанимацию после того, как пытался сжечь бытовые отходы на своем участке в селе Ахмерово.

По данным регионального МЧС, во время розжига костра огонь перекинулся на пенсионера. Мужчину доставили в больницу Стерлитамака с ожогами лица, рук и туловища. Общая площадь поражения составила 29% тела.

Сейчас пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии на Каме перевернулась лодка с рыбаками: погиб 84-летний мужчина

Читайте также:

В Башкирии на Каме перевернулась лодка с рыбаками: погиб 84-летний мужчина
Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбайский район происшествия в ишимбайском районе несчастный случай
Читайте также

В Башкирии пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить загоревшиеся дрова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить загоревшиеся дрова
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
В Башкирии врачи борются за жизнь новорожденного с переломом черепа
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи борются за жизнь новорожденного с переломом черепа
В Башкирии мужчина и подросток получили ожоги
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина и подросток получили ожоги


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен