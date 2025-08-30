Пенсионер в Башкирии получил ожоги 29% тела, сжигая мусор на участке

21:16, 30 авг 2025

В Ишимбайском районе Башкирии 79-летний мужчина попал в реанимацию после того, как пытался сжечь бытовые отходы на своем участке в селе Ахмерово.

По данным регионального МЧС, во время розжига костра огонь перекинулся на пенсионера. Мужчину доставили в больницу Стерлитамака с ожогами лица, рук и туловища. Общая площадь поражения составила 29% тела.

Сейчас пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Автор: Семен Подгорный