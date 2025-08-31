В Башкирии спасают медвежонка со сломанным позвоночником

21:31, 31 авг 2025

В воскресенье в Башкирии спасли медвежонка, который упал со скалы. У него подозрение на перелом позвоночника. Сейчас животное в безопасности, ему оказывают помощь, рассказал руководитель Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

Сообщение о раненом звере поступило в реабилитационный центр ещё в субботу, но тогда найти его не удалось. На следующий день подписчики центра сообщили точные координаты, и команда спасателей немедленно выехала на место.

Работу осложняло то, что рядом находилась мать-медведица. Безопасность зоозащитников обеспечивали инспекторы Минэкологии республики — под их прикрытием ветеринары смогли осмотреть малыша.

По предварительной оценке, у медвежонка перелом позвоночника и повреждены внутренние органы. Ему сразу вкололи обезболивающие, антибиотики и кровоостанавливающие препараты, после чего увезли в безопасное место. На следующий день его доставят в городскую клинику для точной диагностики и лечения.

Автор: Семен Подгорный