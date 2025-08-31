Все новости Уфы и Башкортостана
На трассе Уфа — Оренбург в лобовом столкновении погиб водитель

На трассе Уфа — Оренбург в лобовом столкновении погиб водитель

21:58, 31 авг 2025

21:58, 31 авг 2025

Вечером 30 августа в Стерлитамакском районе Башкирии на 134-м километре трассы Уфа — Оренбург произошло лобовое столкновение. Погиб один человек, ещё четверо пострадали, в том числе двое детей.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Honda Stream выехал на полосу встречного движения и врезался в Honda Fit.

Мужчина за рулём Honda Stream от полученных травм скончался на месте. В Honda Fit находились четыре человека: водитель и трое пассажиров, среди которых 17-летний подросток и 6-летний ребёнок. Всем пострадавшим медики оказали помощь.

Сейчас следователи устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе дтп в стерлитамакском районе
