В центре города в Башкирии в аварии пострадали три человека

21:36, 01 сен 2025

1 сентября на улице Советской в Дюртюлях столкнулись Lada Kalina и Renault Koleos. От удара кроссовер Renault перевернулся на крышу. В аварии пострадали и были доставлены в больницу три человека, сообщили в региональной ГАИ.

В Lada находились трое. Сильнее всего пострадала 73-летняя пассажирка — её зажало в повреждённом автомобиле, и спасателям пришлось вызволять её с помощью спецоборудования. Её и второго пассажира, 50-летнего мужчину, госпитализировали. Третья женщина, находившаяся в Lada, не пострадала.

57-летняя женщина, которая была за рулём Renault, также получила травмы и была доставлена в больницу.

На месте работали сотрудники МЧС. Чтобы избежать возгорания, они отключили аккумуляторы в разбитых машинах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ