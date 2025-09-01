Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В центре города в Башкирии в аварии пострадали три человека

В центре города в Башкирии в аварии пострадали три человека

21:36, 01 сен 2025

1 сентября на улице Советской в Дюртюлях столкнулись Lada Kalina и Renault Koleos. От удара кроссовер Renault перевернулся на крышу. В аварии пострадали и были доставлены в больницу три человека, сообщили в региональной ГАИ.

В Lada находились трое. Сильнее всего пострадала 73-летняя пассажирка — её зажало в повреждённом автомобиле, и спасателям пришлось вызволять её с помощью спецоборудования. Её и второго пассажира, 50-летнего мужчину, госпитализировали. Третья женщина, находившаяся в Lada, не пострадала.

57-летняя женщина, которая была за рулём Renault, также получила травмы и была доставлена в больницу.

На месте работали сотрудники МЧС. Чтобы избежать возгорания, они отключили аккумуляторы в разбитых машинах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

На трассе Уфа — Оренбург в лобовом столкновении погиб водитель

Читайте также:

На трассе Уфа — Оренбург в лобовом столкновении погиб водитель
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Дюртюли происшествия в дюртюлях дтп в дюртюлях
Читайте также

В Башкирии на трассе Сибай-Акъяр в ДТП погибла 80-летняя пассажирка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе Сибай-Акъяр в ДТП погибла 80-летняя пассажирка
21-летний водитель Lada Largus устроил ДТП в Уфе: пострадали женщина и ребенок
Происшествия в Башкирии
21-летний водитель Lada Largus устроил ДТП в Уфе: пострадали женщина и ребенок
Лишенная водительских прав женщина устроила ДТП в Уфе и отказалась от медосвидетельствования
Происшествия в Башкирии
Лишенная водительских прав женщина устроила ДТП в Уфе и отказалась от медосвидетельствования
В Уфе в аварии с машиной скорой помощи пострадали 4 человека
Происшествия в Башкирии
В Уфе в аварии с машиной скорой помощи пострадали 4 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен