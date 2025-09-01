На трассе М-5 в Башкирии водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоявший грузовик
22:14, 01 сен 2025
В понедельник днём, 1 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Уфимском районе погиб 45-летний мужчина. Его «Газель Некст» врезалась в припаркованный грузовик «Фатон», сообщили в региональной ГАИ.
Авария произошла около 14:00 на 1463-м километре автодороги. Водитель ехал из Самары в сторону Челябинска. От полученных травм он скончался на месте до приезда медиков.
Сейчас Госавтоинспекция выясняет причины происшествия. Водителям, следующим по этому маршруту, рекомендуется быть особенно внимательными.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
