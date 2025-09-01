Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

На трассе М-5 в Башкирии водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоявший грузовик

На трассе М-5 в Башкирии водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоявший грузовик

22:14, 01 сен 2025

В понедельник днём, 1 сентября, на трассе М-5 «Урал» в Уфимском районе погиб 45-летний мужчина. Его «Газель Некст» врезалась в припаркованный грузовик «Фатон», сообщили в региональной ГАИ.

Авария произошла около 14:00 на 1463-м километре автодороги. Водитель ехал из Самары в сторону Челябинска. От полученных травм он скончался на месте до приезда медиков.

Сейчас Госавтоинспекция выясняет причины происшествия. Водителям, следующим по этому маршруту, рекомендуется быть особенно внимательными.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В центре города в Башкирии в аварии пострадали три человека

Читайте также:

В центре города в Башкирии в аварии пострадали три человека
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе дтп в Уфимском районе
Читайте также

В Бирском районе Башкирии в ДТП с четырьмя машинами погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии в ДТП с четырьмя машинами погиб водитель
В Башкирии водитель грузовика погиб, упав с моста
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель грузовика погиб, упав с моста
68-летний водитель разбился насмерть на трассе М5 в Башкирии
Происшествия в Башкирии
68-летний водитель разбился насмерть на трассе М5 в Башкирии
В Башкирии столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись легковушка и грузовик: один человек погиб


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен