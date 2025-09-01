В Башкирии рыбак три часа прятался от медведя в реке

22:29, 01 сен 2025

В Бирском районе Башкирии рыбак спасся от медведя, простояв три часа в холодной воде реки Белой. Сотрудники Минэкологии Башкирии нашли его живым, но сильно замерзшим и напуганным.

Все произошло во время рыбалки у деревни Нижнелачентау. Двое друзей были на берегу, когда один из них услышал шум и заметил зверя. Он успел крикнуть напарнику об опасности, но в суматохе они потеряли друг друга из виду.

Спасаясь от хищника, второй мужчина залез в реку. Во время бегства он повредил руку и утопил мобильный телефон. Около трех часов он пробыл в воде, пока не убедился, что угроза миновала.

Прибывшие спасатели нашли рыбака в состоянии переохлаждения и шока. Они помогли ему добраться до машины, после чего его товарищ отвез его домой. Хотя следов медведя на каменистой тропе обнаружить не удалось, будьте внимательны: дикие животные могут оказаться рядом.

