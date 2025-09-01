В башкирском Нефтекамске врачи борются за жизни двоих детей

22:40, 01 сен 2025

Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии в больнице Нефтекамска. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Шестилетнюю девочку сбила машина. Она получила множественные травмы и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Местные врачи провели консультации с федеральными специалистами и готовят ребенка к переводу в республиканскую детскую клиническую больницу, как только ее состояние стабилизируется.

Второй ребенок — двенадцатилетний мальчик из цирковой семьи. Он сорвался с каната во время репетиции номера. Подросток получил серьезные травмы и сейчас находится в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный