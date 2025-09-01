Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В башкирском Нефтекамске врачи борются за жизни двоих детей

В башкирском Нефтекамске врачи борются за жизни двоих детей

22:40, 01 сен 2025

Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии в больнице Нефтекамска. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Шестилетнюю девочку сбила машина. Она получила множественные травмы и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Местные врачи провели консультации с федеральными специалистами и готовят ребенка к переводу в республиканскую детскую клиническую больницу, как только ее состояние стабилизируется.

Второй ребенок — двенадцатилетний мальчик из цирковой семьи. Он сорвался с каната во время репетиции номера. Подросток получил серьезные травмы и сейчас находится в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске
Читайте также

В Башкирии врачи борются за жизнь новорожденного с переломом черепа
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи борются за жизнь новорожденного с переломом черепа
В Башкирии целая семья попала в больницу после ДТП, трое в реанимации
Происшествия в Башкирии
В Башкирии целая семья попала в больницу после ДТП, трое в реанимации
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
В Уфе 5-летний ребенок выпал из окна
Происшествия в Башкирии
В Уфе 5-летний ребенок выпал из окна


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен