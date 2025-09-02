Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе умерла вторая пострадавшая при пожаре на Караидельской

В Уфе умерла вторая пострадавшая при пожаре на Караидельской

21:15, 02 сен 2025

В больнице скончалась 88-летняя женщина, пострадавшая во время пожара в уфимском доме на улице Караидельской 29 августа. Она стала второй жертвой трагедии.

Женщину госпитализировали с отравлением угарным газом. Врачи оказали ей помощь, но спасти жизнь не смогли.

Ранее на месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего 88-летнего мужчины. Из задымлённого здания эвакуировали 15 жильцов, среди которых было четверо детей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе две школьницы попали в больницу из-за неисправного тостера

Читайте также:

В Уфе две школьницы попали в больницу из-за неисправного тостера
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар в Уфе
Читайте также

В Стерлитамаке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали десять человек
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали десять человек
В Нефтекамске в огне погибла 88-летняя пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске в огне погибла 88-летняя пенсионерка
Мужчина погиб после пожара в многоэтажке Уфы
Происшествия в Башкирии
Мужчина погиб после пожара в многоэтажке Уфы
Нашли прямо за столом: в страшном ночном пожаре в центре Уфы погиб 61-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
Нашли прямо за столом: в страшном ночном пожаре в центре Уфы погиб 61-летний мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен