В Уфе умерла вторая пострадавшая при пожаре на Караидельской

21:15, 02 сен 2025

В больнице скончалась 88-летняя женщина, пострадавшая во время пожара в уфимском доме на улице Караидельской 29 августа. Она стала второй жертвой трагедии.

Женщину госпитализировали с отравлением угарным газом. Врачи оказали ей помощь, но спасти жизнь не смогли.

Ранее на месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего 88-летнего мужчины. Из задымлённого здания эвакуировали 15 жильцов, среди которых было четверо детей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ