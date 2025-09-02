В Уфе умерла вторая пострадавшая при пожаре на Караидельской
21:15, 02 сен 2025
В больнице скончалась 88-летняя женщина, пострадавшая во время пожара в уфимском доме на улице Караидельской 29 августа. Она стала второй жертвой трагедии.
Женщину госпитализировали с отравлением угарным газом. Врачи оказали ей помощь, но спасти жизнь не смогли.
Ранее на месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего 88-летнего мужчины. Из задымлённого здания эвакуировали 15 жильцов, среди которых было четверо детей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
