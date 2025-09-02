В Башкирии ищут водителя, сбившего медвежонка
21:39, 02 сен 2025
На трассе Булгаково – Инзер водитель насмерть сбил годовалую самку бурого медведя и уехал. Тело животного нашли на 70-м километре дороги.
Полиция уже разыскивает нарушителя. По данным Минэкологии республики, за нанесённый природе ущерб ему грозит штраф в 60 тысяч рублей.
Водителям, проезжающим по этому участку, стоит быть особенно внимательными, так как дикие животные часто выходят на дорогу. Если вы попали в подобную ситуацию, не покидайте место ДТП, а сразу сообщите о случившемся в ГИБДД, чтобы избежать штрафа и помочь оперативным службам.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минэкологии РБ
