Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии ищут водителя, сбившего медвежонка

В Башкирии ищут водителя, сбившего медвежонка

21:39, 02 сен 2025

На трассе Булгаково – Инзер водитель насмерть сбил годовалую самку бурого медведя и уехал. Тело животного нашли на 70-м километре дороги.

Полиция уже разыскивает нарушителя. По данным Минэкологии республики, за нанесённый природе ущерб ему грозит штраф в 60 тысяч рублей.

Водителям, проезжающим по этому участку, стоит быть особенно внимательными, так как дикие животные часто выходят на дорогу. Если вы попали в подобную ситуацию, не покидайте место ДТП, а сразу сообщите о случившемся в ГИБДД, чтобы избежать штрафа и помочь оперативным службам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе умерла вторая пострадавшая при пожаре на Караидельской

Читайте также:

В Уфе умерла вторая пострадавшая при пожаре на Караидельской
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минэкологии РБ
Читайте также

В Башкирии рыбак три часа прятался от медведя в реке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии рыбак три часа прятался от медведя в реке
В Башкирии водитель «ГАЗели» сбил лося и вылетел в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель «ГАЗели» сбил лося и вылетел в кювет
В Башкирии водитель УАЗа сбил насмерть 72-летнего пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель УАЗа сбил насмерть 72-летнего пешехода
В Башкирии из-за стада кабанов произошла жесткая авария
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из-за стада кабанов произошла жесткая авария


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен