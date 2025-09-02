В Башкирии пропала 78-летняя пенсионерка

21:48, 02 сен 2025

В селе Красный Яр Уфимского района пропала 78-летняя Эльза М. 1 сентября она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Поисками занимаются волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Женщине нужна медицинская помощь, поэтому найти её как можно скорее — жизненно важно.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Была одета в светло-серую куртку, тёмные штаны и чёрные тапочки.

Если вы видели Эльзу Мурсалимову после 1 сентября или знаете, где она может находиться, пожалуйста, немедленно сообщите об этом. Любая деталь может помочь.

Куда звонить:

8-800-700-54-52 — горячая линия «Лиза Алерт» (бесплатно по РФ).

112 — единая служба спасения.

