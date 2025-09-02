Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфимском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль, шесть человек пострадали

21:57, 02 сен 2025

В селе Зубово на улице Центральной произошла авария: автобус «Башавтотранса» столкнулся с легковым автомобилем Exceed. По предварительной информации, машины ехали навстречу друг другу.

Помощь врачей понадобилась шестерым. Пострадали пять пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля.

Автобус следовал по маршруту от Городского дворца культуры до жилого комплекса «Зубово Лайф Гарден». На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они выясняют причины и виновника аварии.

