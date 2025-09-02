В Уфе несовершеннолетний на ВАЗ-2107 попался инспекторам ГИБДД

22:07, 02 сен 2025

В Уфе сотрудники ГИБДД задержали студента колледжа, который ехал на ВАЗ-2107 без водительского удостоверения. Теперь его родителям и владельцу машины грозят крупные штрафы, а сам автомобиль оказался на спецстоянке.

Поездка без прав может стоить семье до 47 тысяч рублей. Вот из чего складывается эта сумма:

От 5 до 15 тысяч рублей — штраф самому несовершеннолетнему водителю.

30 тысяч рублей — заплатит владелец автомобиля за то, что передал управление лицу без прав.

До 2 тысяч рублей — дополнительный штраф родителям за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Инспекторы остановили нарушителя в Калининском районе, на территории СНТ «Протезник». Машину сразу эвакуировали, и забрать её со стоянки можно будет только после оплаты всех штрафов. Кроме того, со студентом теперь будут вести профилактическую работу.

