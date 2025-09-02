Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии водитель погиб при развороте на трассе

В Башкирии водитель погиб при развороте на трассе

22:13, 02 сен 2025

Днём 2 сентября в Кушнаренковском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. На 80-м километре автодороги Р-240, рядом со съездом на трассу М-12, столкнулись Toyota Camry и «Лада Калина».

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Лады» остановился, чтобы совершить разворот. В этот момент в него врезалась Toyota. От полученных травм водитель «Лады» скончался до приезда медиков. Троих человек, находившихся в иномарке, осматривают врачи.

На месте работают инспекторы ГИБДД и спасатели. Из-за аварии движение на этом участке дороги может быть затруднено. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

