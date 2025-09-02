Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии в ДТП с трактором погибли три человека, включая ребёнка

22:25, 02 сен 2025

Накануне днём в Стерлитамакском районе столкнулись «Лада Гранта» и трактор. Погибли три человека: водитель и пассажир легкового автомобиля, а также ребёнок из кабины трактора.

Авария произошла на 4-м километре дороги Тюрюшля – Николаевка. По предварительным данным, «Лада» врезалась в трактор с прицепом, который двигался в попутном направлении. От удара трактор перевернулся.

Водитель и пассажир «Лады», а также ребёнок, который ехал в тракторе с родителями, погибли на месте.

На место происшествия выехал прокурор Стерлитамакского района Ильшат Рахматуллин. Прокуратура начала проверку: специалисты выясняют точные причины ДТП и устанавливают, были ли нарушены правила дорожного движения. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

