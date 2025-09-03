В Уфе спасатели сняли с мели плавучий дом с туристами

21:11, 03 сен 2025

На реке Белой спасатели помогли двум туристам, чей самодельный плавучий дом сел на мель, сообщает УГЗ Уфы.

Двое мужчин сплавлялись на понтоне с домиком от Кузнецовского затона. Они буксировали конструкцию моторной лодкой, но из-за сильного ветра не справились с управлением. Плавучий дом снесло с курса и посадило на отмель.

На место прибыли сотрудники спасательной службы на двух катерах. Они успешно сняли понтон с мели и сопроводили туристов до Нижегородки. Никто не пострадал.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы