Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе спасатели сняли с мели плавучий дом с туристами

В Уфе спасатели сняли с мели плавучий дом с туристами

21:11, 03 сен 2025

На реке Белой спасатели помогли двум туристам, чей самодельный плавучий дом сел на мель, сообщает УГЗ Уфы.

Двое мужчин сплавлялись на понтоне с домиком от Кузнецовского затона. Они буксировали конструкцию моторной лодкой, но из-за сильного ветра не справились с управлением. Плавучий дом снесло с курса и посадило на отмель.

На место прибыли сотрудники спасательной службы на двух катерах. Они успешно сняли понтон с мели и сопроводили туристов до Нижегородки. Никто не пострадал.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе несовершеннолетний на ВАЗ-2107 попался инспекторам ГИБДД

Читайте также:

В Уфе несовершеннолетний на ВАЗ-2107 попался инспекторам ГИБДД
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии остановили автобус с пьяным водителем
Происшествия в Башкирии
В Башкирии остановили автобус с пьяным водителем
В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
Спасатели Башкирии помогли двум туристам, перевернувшимся на байдарках
Происшествия в Башкирии
Спасатели Башкирии помогли двум туристам, перевернувшимся на байдарках
В Уфе ведутся работы по ликвидации ледового затора на реке Белой у Монумента Дружбы
Происшествия в Башкирии
В Уфе ведутся работы по ликвидации ледового затора на реке Белой у Монумента Дружбы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен