В башкирском Салавате на улице Ленина погиб пешеход

21:16, 03 сен 2025

В Салавате под колесами автомобиля Kia Ceed погиб 66-летний мужчина. Трагедия произошла на улице Ленина. За рулем находился 46-летний водитель.

По предварительной информации от ГИБДД Башкортостана, пешеход нарушил правила дорожного движения. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Салават происшествия в Салавате ДТП в Салавате
