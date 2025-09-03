В башкирском Салавате на улице Ленина погиб пешеход

21:16, 03 сен 2025

В Салавате под колесами автомобиля Kia Ceed погиб 66-летний мужчина. Трагедия произошла на улице Ленина. За рулем находился 46-летний водитель.

По предварительной информации от ГИБДД Башкортостана, пешеход нарушил правила дорожного движения. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ