В башкирском Салавате на улице Ленина погиб пешеход
21:16, 03 сен 2025
В Салавате под колесами автомобиля Kia Ceed погиб 66-летний мужчина. Трагедия произошла на улице Ленина. За рулем находился 46-летний водитель.
По предварительной информации от ГИБДД Башкортостана, пешеход нарушил правила дорожного движения. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
