В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина

22:03, 03 сен 2025

Утром 3 сентября в селе Алкино-2 загорелась квартира в одноэтажном кирпичном доме. Погибла её 62-летняя хозяйка, сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошёл в доме на четыре квартиры. Женщина находилась внутри и не смогла выбраться из горящего помещения. На место прибыли пожарные МЧС и республиканского Госкомитета по ЧС. Они потушили огонь.

Тело погибшей обнаружили при разборе конструкций после тушения. Сейчас специалисты выясняют точную причину возгорания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ