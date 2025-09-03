Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина

В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина

22:03, 03 сен 2025

Утром 3 сентября в селе Алкино-2 загорелась квартира в одноэтажном кирпичном доме. Погибла её 62-летняя хозяйка, сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошёл в доме на четыре квартиры. Женщина находилась внутри и не смогла выбраться из горящего помещения. На место прибыли пожарные МЧС и республиканского Госкомитета по ЧС. Они потушили огонь.

Тело погибшей обнаружили при разборе конструкций после тушения. Сейчас специалисты выясняют точную причину возгорания.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе две школьницы попали в больницу из-за неисправного тостера

Читайте также:

В Уфе две школьницы попали в больницу из-за неисправного тостера
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе пожар в Чишминском районе пожар
Читайте также

Пожар в Башкирии стал причиной гибели 63-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
Пожар в Башкирии стал причиной гибели 63-летнего мужчины
В Башкирии ночью сгорел дом — погибла пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ночью сгорел дом — погибла пенсионерка
В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты
МЧС Башкирии сообщило о гибели мужчины при пожаре в Янаульском районе
Происшествия в Башкирии
МЧС Башкирии сообщило о гибели мужчины при пожаре в Янаульском районе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен