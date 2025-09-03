В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина
22:03, 03 сен 2025
Утром 3 сентября в селе Алкино-2 загорелась квартира в одноэтажном кирпичном доме. Погибла её 62-летняя хозяйка, сообщили в региональном МЧС.
Пожар произошёл в доме на четыре квартиры. Женщина находилась внутри и не смогла выбраться из горящего помещения. На место прибыли пожарные МЧС и республиканского Госкомитета по ЧС. Они потушили огонь.
Тело погибшей обнаружили при разборе конструкций после тушения. Сейчас специалисты выясняют точную причину возгорания.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Пожар в Башкирии стал причиной гибели 63-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ночью сгорел дом — погибла пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты
Происшествия в Башкирии
МЧС Башкирии сообщило о гибели мужчины при пожаре в Янаульском районе