В Уфе водитель попал в больницу: его машина перевернулась, и на неё упало дерево

21:42, 04 сен 2025

Утром 4 сентября в Уфе произошла серьёзная авария. Водитель Hyundai госпитализирован после того, как его автомобиль вылетел в кювет у кафе «Отдых» и перевернулся. Сверху на машину рухнуло дерево, сообщили в пресс-службе столичного УГЗ.

ДТП случилось около шести утра. Чтобы достать пострадавшего 37-летнего мужчину, спасателям пришлось вырезать части транспортного средства. После этого медики сразу увезли водителя в больницу.

Спасатели также распилили упавшее дерево, чтобы освободить проезд и убрать разбитый автомобиль. Сейчас специалисты выясняют точные причины аварии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы