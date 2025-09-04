В Башкирии погибла мать троих детей, спасая их от пьяного водителя. Теперь ее дочери нужна помощь

21:50, 04 сен 2025

30 августа на трассе Уфа-Оренбург пьяный водитель спровоцировал лобовое столкновение, в котором погибла 39-летняя Алина. Она пожертвовала собой, чтобы спасти троих дочерей. Теперь ее 17-летней дочери Альфие, получившей тяжелые травмы, требуется дорогостоящее лечение, сообщает КП-Уфа.

Авария произошла около семи вечера в Стерлитамакском районе. Алина с дочерьми 19, 17 и 6 лет ехала в автомобиле Honda Fit. По словам очевидцев и старшей дочери, им навстречу выехал Honda Stream. Его водитель был сильно пьян — в салоне его машины позже нашли пустые бутылки из-под алкоголя.

Оба автомобиля были праворульными. Как рассказала 19-летняя Сабрина, ее мать успела среагировать и намеренно повернула руль так, чтобы основной удар пришелся на водительское место. Алина погибла на месте. Сама Сабрина и ее 6-летняя сестра получили незначительные травмы, так как были пристегнуты.

Больше всех пострадала 17-летняя Альфия, сидевшая сзади. Ее в критическом состоянии доставили в реанимацию, а затем перевезли в больницу в Уфе. Сейчас девушка вышла из реанимации, но у нее серьезное повреждение позвоночника. Для восстановления Альфие необходим специальный медицинский корсет.

Алина была единственным кормильцем в семье. После ее гибели у родных не осталось средств на оплату дорогостоящей реабилитации для дочери.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети