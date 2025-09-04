В Уфе у 14-летнего школьника забрали самодельный мопед

21:59, 04 сен 2025

В уфимском поселке Карпово сотрудники ГИБДД остановили 14-летнего подростка, который ехал на самодельном мопеде. Транспорт изъяли и отправили на спецстоянку. Теперь у семьи могут быть проблемы, сообщили в региональной ГАИ.

Подросток нашел в интернете инструкцию и установил на свой велосипед бензиновый двигатель объемом 80 кубических сантиметров. Получился полноценный мопед.

По закону, для управления транспортом с двигателем мощнее 50 «кубиков» нужны права категории «М». Их можно получить только с 16 лет, а школьнику было 14. Поэтому поездка закончилась встречей с полицией.

Мопед у парня забрали в присутствии его родителей. Им грозит штраф по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Самого школьника могут поставить на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ