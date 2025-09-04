Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Медведь устроил погром на пасеке охотинспектора в Башкирии

Медведь устроил погром на пасеке охотинспектора в Башкирии

22:22, 04 сен 2025

В Иглинском районе медведи подходят вплотную к жилым домам. 3 сентября в селе Иглино зверь разорил пасеку, которая стояла прямо на участке у дома охотничьего инспектора Владимира Озерова. Медведь перевернул ульи и растащил медовые соты, пишет Башинформ.

По иронии судьбы, в это самое время инспектор был на выезде. Он проверял сообщение от жителей садового товарищества, которые видели неподалеку медведицу с медвежатами. Тех медведей он не нашел, обнаружив только следы.

«Животный мир решил отомстить мне! Настоящий разбойник», — комментирует ситуацию Озеров.

Это не первый случай за последние дни. В том же районе, в селе Минзитарово, медведь залез на пасеку, а в поселке Урман — повредил черешневые деревья в садах.

В Министерстве экологии республики объясняют: сейчас у медведей период предзимней подготовки. Они активно набирают массу перед спячкой, поэтому ищут любую доступную еду. В их рацион попадают не только желуди и грибы в лесу, но и урожай на дачных участках и мед на пасеках. Будьте внимательны, если живете рядом с лесом.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии рыбак три часа прятался от медведя в реке

Читайте также:

В Башкирии рыбак три часа прятался от медведя в реке
Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район медведь
Читайте также

В Башкирии медведь растерзал домашний скот
Происшествия в Башкирии
В Башкирии медведь растерзал домашний скот
В Башкирии медведь напал на корову (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
В Башкирии медведь напал на корову (ВИДЕО)
В Башкирии медведи устроили погром на двух пасеках
Происшествия в Башкирии
В Башкирии медведи устроили погром на двух пасеках
В Башкирии медведи напали на пастуха и грибника
Происшествия в Башкирии
В Башкирии медведи напали на пастуха и грибника


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен