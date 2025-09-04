Медведь устроил погром на пасеке охотинспектора в Башкирии

22:22, 04 сен 2025

В Иглинском районе медведи подходят вплотную к жилым домам. 3 сентября в селе Иглино зверь разорил пасеку, которая стояла прямо на участке у дома охотничьего инспектора Владимира Озерова. Медведь перевернул ульи и растащил медовые соты, пишет Башинформ.

По иронии судьбы, в это самое время инспектор был на выезде. Он проверял сообщение от жителей садового товарищества, которые видели неподалеку медведицу с медвежатами. Тех медведей он не нашел, обнаружив только следы.

«Животный мир решил отомстить мне! Настоящий разбойник», — комментирует ситуацию Озеров.

Это не первый случай за последние дни. В том же районе, в селе Минзитарово, медведь залез на пасеку, а в поселке Урман — повредил черешневые деревья в садах.

В Министерстве экологии республики объясняют: сейчас у медведей период предзимней подготовки. Они активно набирают массу перед спячкой, поэтому ищут любую доступную еду. В их рацион попадают не только желуди и грибы в лесу, но и урожай на дачных участках и мед на пасеках. Будьте внимательны, если живете рядом с лесом.

Автор: Семен Подгорный