Врачи в Уфе борются за жизнь 12-летнего акробата, сорвавшегося с троса

22:31, 04 сен 2025

12-летний акробат, который получил тяжёлые травмы в Нефтекамске, начал дышать самостоятельно. Сейчас он находится в реанимации одной из уфимских больниц. Врачи продолжают бороться за его жизнь, сообщил глава Минздрава Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Несчастный случай произошел 1 сентября. Во время репетиции мальчик сорвался с троса и получил множественные переломы костей и повреждения мягких тканей. На следующий день его доставили в Уфу вертолётом санавиации.

По словам министра, состояние ребёнка остаётся тяжёлым, но его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Теперь он дышит сам, получая кислородную поддержку. План лечения уфимские врачи ведут совместно со специалистами московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля.

Айрат Рахматуллин добавил, что врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизнь мальчика. Впереди его ждёт долгое восстановление.

