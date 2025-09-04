Врачи в Стерлитамаке спасли 17-летнего подростка после тяжелого ДТП

23:08, 04 сен 2025

Врачи больницы Стерлитамака провели сложную операцию 17-летнему подростку, который пострадал в ДТП на трассе Уфа–Оренбург. У него был диагностирован разрыв кишечника и переломы позвонков. Сейчас состояние пациента стабильно.

Подростка доставили в больницу после лобового столкновения двух легковых автомобилей. УЗИ и компьютерная томография показали множественные травмы: разрыв тонкой кишки и переломы грудных позвонков со смещением осколков.

Из-за тяжести повреждений 30 августа потребовалась срочная операция. Её провела бригада хирургов под руководством Азата Казбекова и Ялиля Нафикова.

После операции пациента перевели для дальнейшего лечения в республиканскую клинику. По словам главного врача больницы Ильшата Яппарова, состояние подростка удалось стабилизировать.

Автор: Семен Подгорный