Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Врачи в Стерлитамаке спасли 17-летнего подростка после тяжелого ДТП

Врачи в Стерлитамаке спасли 17-летнего подростка после тяжелого ДТП

23:08, 04 сен 2025

Врачи больницы Стерлитамака провели сложную операцию 17-летнему подростку, который пострадал в ДТП на трассе Уфа–Оренбург. У него был диагностирован разрыв кишечника и переломы позвонков. Сейчас состояние пациента стабильно.

Подростка доставили в больницу после лобового столкновения двух легковых автомобилей. УЗИ и компьютерная томография показали множественные травмы: разрыв тонкой кишки и переломы грудных позвонков со смещением осколков.

Из-за тяжести повреждений 30 августа потребовалась срочная операция. Её провела бригада хирургов под руководством Азата Казбекова и Ялиля Нафикова.

После операции пациента перевели для дальнейшего лечения в республиканскую клинику. По словам главного врача больницы Ильшата Яппарова, состояние подростка удалось стабилизировать.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В кардиоцентре Башкирии спасли недельного младенца и 99-летнего пациента

Читайте также:

В кардиоцентре Башкирии спасли недельного младенца и 99-летнего пациента
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак ДТП в Стерлитамаке происшествия в Стерлитамаке операция
Читайте также

Врачи в Башкирии спасли мужчину от паралича после прыжка в воду
Здравоохранение в Башкирии
Врачи в Башкирии спасли мужчину от паралича после прыжка в воду
В Башкирии медведь растерзал 70-летнего мужчину - врачи борются за его жизнь
Происшествия в Башкирии
В Башкирии медведь растерзал 70-летнего мужчину - врачи борются за его жизнь
В Башкирии успешно прооперировали пациента с редкой формой заворота кишечника
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии успешно прооперировали пациента с редкой формой заворота кишечника
Разорвало мочевой пузырь: в Башкирии врачи спасли жизнь пациенту
Здравоохранение в Башкирии
Разорвало мочевой пузырь: в Башкирии врачи спасли жизнь пациенту


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен