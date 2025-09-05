В одной из школ Башкирии девять детей заболели кишечной инфекцией
21:42, 05 сен 2025
В школе №3 села Красноусольский Гафурийского района у девяти учеников выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщил Минздрав Башкортостана.
Троих детей госпитализировали, шестеро лечатся дома. По оценке врачей, состояние всех заболевших стабильное.
Предположительная причина — норовирус. Чтобы не допустить новых случаев, столовую в школе временно закрыли.
Сейчас Роспотребнадзор проводит расследование: специалисты берут пробы и делают анализы, чтобы найти источник заражения.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Роспотребнадзор Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В башкирском лагере «Патриот» 16 детей госпитализировали с норовирусом
Общество в Башкирии
В одном из сел Башкирии закрыли автостанцию — не было даже туалета
Здравоохранение в Башкирии
В коррекционной школе Башкирии произошло массовое заражение детей опасной инфекцией
Происшествия в Башкирии
В Уфе дети массово заболели кишечной инфекцией на праздновании дня рождения