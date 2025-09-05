В одной из школ Башкирии девять детей заболели кишечной инфекцией

21:42, 05 сен 2025

В школе №3 села Красноусольский Гафурийского района у девяти учеников выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщил Минздрав Башкортостана.

Троих детей госпитализировали, шестеро лечатся дома. По оценке врачей, состояние всех заболевших стабильное.

Предположительная причина — норовирус. Чтобы не допустить новых случаев, столовую в школе временно закрыли.

Сейчас Роспотребнадзор проводит расследование: специалисты берут пробы и делают анализы, чтобы найти источник заражения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Роспотребнадзор Башкирии