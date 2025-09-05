Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В одной из школ Башкирии девять детей заболели кишечной инфекцией

В одной из школ Башкирии девять детей заболели кишечной инфекцией

21:42, 05 сен 2025

В школе №3 села Красноусольский Гафурийского района у девяти учеников выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщил Минздрав Башкортостана.

Троих детей госпитализировали, шестеро лечатся дома. По оценке врачей, состояние всех заболевших стабильное.

Предположительная причина — норовирус. Чтобы не допустить новых случаев, столовую в школе временно закрыли.

Сейчас Роспотребнадзор проводит расследование: специалисты берут пробы и делают анализы, чтобы найти источник заражения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В башкирском лагере «Патриот» 16 детей госпитализировали с норовирусом

Читайте также:

В башкирском лагере «Патриот» 16 детей госпитализировали с норовирусом
Автор: Семен Подгорный
Фото: Роспотребнадзор Башкирии
Теги: Гафурийский район происшествия в гафурийском районе
Читайте также

В башкирском лагере «Патриот» 16 детей госпитализировали с норовирусом
Происшествия в Башкирии
В башкирском лагере «Патриот» 16 детей госпитализировали с норовирусом
В одном из сел Башкирии закрыли автостанцию — не было даже туалета
Общество в Башкирии
В одном из сел Башкирии закрыли автостанцию — не было даже туалета
В коррекционной школе Башкирии произошло массовое заражение детей опасной инфекцией
Здравоохранение в Башкирии
В коррекционной школе Башкирии произошло массовое заражение детей опасной инфекцией
В Уфе дети массово заболели кишечной инфекцией на праздновании дня рождения
Происшествия в Башкирии
В Уфе дети массово заболели кишечной инфекцией на праздновании дня рождения


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен