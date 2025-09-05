Все новости Уфы и Башкортостана
Под Уфой усыпили детеныша косули с переломом позвоночника

22:02, 05 сен 2025

4 сентября специалисты реабилитационного центра «Пин и Пуф» усыпили молодого детеныша косули. Решение приняли из-за тяжелой травмы, несовместимой с жизнью, — чтобы прекратить страдания животного.

Накануне раненое животное обнаружили на территории школы в деревне Подымалово. Сотрудники Министерства экологии Башкортостана доставили его в центр реабилитации. Уже тогда ветеринары подозревали серьезные повреждения, поэтому перевозили косулю на специальной платформе, чтобы не навредить еще больше.

Обследование в центре подтвердило диагноз: перелом позвоночника со смещением. Такая травма не дает животному шансов на выздоровление и обрекает его на мучительную гибель. Помочь в этом случае было невозможно.

Чтобы избавить детеныша от боли, специалисты приняли тяжелое, но гуманное решение об усыплении. О случившемся центр «Пин и Пуф» честно рассказал в своем телеграм-канале.

