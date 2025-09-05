Двух вахтовиков из Башкирии сняли с поезда за пьяный дебош

22:21, 05 сен 2025

4 сентября в Тюмени транспортная полиция сняла с поезда «Нижневартовск — Астрахань» двух братьев из Башкирии. Мужчины возвращались домой с вахты, выпивали в вагоне и устроили скандал.

По данным полиции, братья 1974 и 1977 годов рождения во время поездки поссорились и начали громко ругаться матом. Один из них также курил в тамбуре, что запрещено. Нарушителей порядка передали наряду полиции на станции в Тюмени.

Мужчин доставили в отдел, но от медицинского освидетельствования на опьянение они отказались. На каждого составили административные протоколы. До дальнейшего разбирательства братьев поместили в спецприемник.

Как выяснилось, оба мужчины ранее имели проблемы с законом. Старший брат был судим за хулиганство и привлекался к ответственности за появление в пьяном виде в общественном месте. Младшего судили за кражу, а в прошлом году штрафовали за распитие алкоголя.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО