Двух вахтовиков из Башкирии сняли с поезда за пьяный дебош
22:21, 05 сен 2025
4 сентября в Тюмени транспортная полиция сняла с поезда «Нижневартовск — Астрахань» двух братьев из Башкирии. Мужчины возвращались домой с вахты, выпивали в вагоне и устроили скандал.
По данным полиции, братья 1974 и 1977 годов рождения во время поездки поссорились и начали громко ругаться матом. Один из них также курил в тамбуре, что запрещено. Нарушителей порядка передали наряду полиции на станции в Тюмени.
Мужчин доставили в отдел, но от медицинского освидетельствования на опьянение они отказались. На каждого составили административные протоколы. До дальнейшего разбирательства братьев поместили в спецприемник.
Как выяснилось, оба мужчины ранее имели проблемы с законом. Старший брат был судим за хулиганство и привлекался к ответственности за появление в пьяном виде в общественном месте. Младшего судили за кражу, а в прошлом году штрафовали за распитие алкоголя.
