В Уфе водитель Subaru сбил 17-летнего мотоциклиста
22:03, 06 сен 2025
Ночью 6 сентября на Бакалинской улице водитель Subaru Forester при повороте во двор сбил 17-летнего парня на мотоцикле Shinari. Подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
По предварительной информации ГИБДД, авария произошла около часа ночи у дома №25. Водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении.
Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
ГИБДД напоминает родителям, что управлять мототранспортом можно только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения. Бесконтрольные поездки подростков на мотоциклах и скутерах опасны и часто приводят к тяжелым травмам.
