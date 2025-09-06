В Уфе водитель Subaru сбил 17-летнего мотоциклиста

22:03, 06 сен 2025

Ночью 6 сентября на Бакалинской улице водитель Subaru Forester при повороте во двор сбил 17-летнего парня на мотоцикле Shinari. Подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По предварительной информации ГИБДД, авария произошла около часа ночи у дома №25. Водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

ГИБДД напоминает родителям, что управлять мототранспортом можно только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения. Бесконтрольные поездки подростков на мотоциклах и скутерах опасны и часто приводят к тяжелым травмам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ