В Уфе водитель «Лексуса» снёс столб и остановил движение трамваев
22:10, 06 сен 2025
Ночью на Индустриальном шоссе водитель на «Лексусе» врезался в электроопору. После столкновения он бросил повреждённый автомобиль и скрылся, сообщили в столичной ГАИ.
В аварии никто не пострадал. Из-за повреждения опоры в городе временно остановилось движение трамваев по маршрутам №6 и №8, что создало неудобства для пассажиров.
Сейчас полиция разыскивает водителя, покинувшего место ДТП.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
