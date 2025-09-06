Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе водитель «Лексуса» снёс столб и остановил движение трамваев

22:10, 06 сен 2025

Ночью на Индустриальном шоссе водитель на «Лексусе» врезался в электроопору. После столкновения он бросил повреждённый автомобиль и скрылся, сообщили в столичной ГАИ.

В аварии никто не пострадал. Из-за повреждения опоры в городе временно остановилось движение трамваев по маршрутам №6 и №8, что создало неудобства для пассажиров.

Сейчас полиция разыскивает водителя, покинувшего место ДТП.

