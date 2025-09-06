В Белорецке спасли ребёнка с крыши магазина

22:27, 06 сен 2025

Вечером 5 сентября в Белорецке спасатели сняли двухлетнего ребёнка с крыши магазина на улице Крупской. Малыш находился на высоте один, сообщили в региональном МЧС.

Чтобы безопасно спустить его на землю, пожарные использовали автолестницу. После спасения ребёнка передали врачам для осмотра. Он не пострадал, его состояние оценили как удовлетворительное.

Пока неизвестно, как ребёнок смог забраться на крышу. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ