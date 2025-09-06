В посёлке Жуково под Уфой столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

22:32, 06 сен 2025

6 сентября в посёлке Жуково Уфимского района на улице Черёмуховой столкнулись маршрутный автобус «Газель Next» и легковой автомобиль «Москвич-3», сообщили в региональном МЧС.

В момент аварии в автобусе находились 18 пассажиров. После удара маршрутка съехала в кювет, задев опору линии связи. Четверых пассажиров на месте осмотрели медики, серьёзных травм никто не получил, госпитализация не понадобилась.

Сейчас в причинах происшествия разбирается дорожная полиция.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ