В Башкирии водитель «Лады» врезался в трактор: погибли три человека, включая трёхлетнего ребёнка

21:34, 07 сен 2025

2 сентября в Стерлитамакском районе в аварии погибли три человека. На дороге между сёлами Тюрюшля и Николаевка автомобиль Lada Granta столкнулся с трактором. Погибли двое мужчин из легковой машины и трёхлетняя девочка, ехавшая в тракторе.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Лады» на высокой скорости догнал и врезался в трактор с прицепом, который двигался в том же направлении. От сильного удара обе машины перевернулись.

В «Ладе» погибли жители села Николаевка — водитель Михаил С. и пассажир Игорь Г. В тракторе находилась семья из посёлка Южный, которая возвращалась домой после поездки за посевным материалом. Их трёхлетняя дочь Анна скончалась на месте, а родители с травмами были доставлены в больницу.

По словам знакомых водителя «Лады», мужчина имел проблемы с алкоголем и мог находиться за рулём в нетрезвом состоянии. Известно, что автомобиль он приобрёл незадолго до трагедии. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства ДТП.

