Страшная находка в Башкирии шокировала жителей

Страшная находка в Башкирии шокировала жителей

21:49, 07 сен 2025

В Абзелиловском районе стало опасно ходить в лес. Медведи активно готовятся к спячке и ищут еду, из-за чего подходят близко к людям. Это подтверждают два недавних случая, о которых сообщает Башинформ.

В лесу местные жители обнаружили медвежий тайник с тушей лошади. По сообщению Министерства экологии, осенью это обычное поведение для зверя, который запасает жир на зиму. В этот период медведи могут быть особенно непредсказуемы и агрессивны.

Возле села Утяганово грибники столкнулись с медведем лицом к лицу. Одна из женщин, услышала рев и увидела животное в двадцати метрах от себя. Ей пришлось бросить грибы и убежать, чтобы спастись.

Медведи заблокировали туристов на горе в Башкирии

Абзелиловский район нападение медведя
