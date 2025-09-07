Страшная находка в Башкирии шокировала жителей

21:49, 07 сен 2025

В Абзелиловском районе стало опасно ходить в лес. Медведи активно готовятся к спячке и ищут еду, из-за чего подходят близко к людям. Это подтверждают два недавних случая, о которых сообщает Башинформ.

В лесу местные жители обнаружили медвежий тайник с тушей лошади. По сообщению Министерства экологии, осенью это обычное поведение для зверя, который запасает жир на зиму. В этот период медведи могут быть особенно непредсказуемы и агрессивны.

Возле села Утяганово грибники столкнулись с медведем лицом к лицу. Одна из женщин, услышала рев и увидела животное в двадцати метрах от себя. Ей пришлось бросить грибы и убежать, чтобы спастись.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Медведи заблокировали туристов на горе в Башкирии

Автор: Семен Подгорный

Фото: предоставлено Гульгиной Яхиной