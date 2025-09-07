Все новости Уфы и Башкортостана
Мошенники выманили у жителей Башкирии 230 тысяч рублей через поддельные фото

22:03, 07 сен 2025

В Башкирии появился новый вид мошенничества, из-за которого двое жителей уже потеряли 230 тысяч рублей. Мошенники присылают в мессенджере сообщение с неизвестного номера со ссылкой и вопросом «Это ты на фото?». Переход по ссылке приводит к краже денег, сообщили в региональном МВД.

Вот как это работает на примере двух недавних случаев:

  • Кража через удаленный доступ. 52-летний житель Янаульского района перешел по ссылке из сообщения. Мошенники получили удаленный доступ к его телефону и украли с банковских счетов около 40 тысяч рублей.
  • Кража через приложение. 53-летний уфимец также нажал на ссылку, после чего установил на смартфон вредоносное приложение. Злоумышленники получили доступ к его устройству, оформили на его имя кредиты на сумму свыше 190 тысяч рублей и вывели деньги.

По обоим фактам полиция возбудила уголовные дела. Чтобы защитить свои деньги, не переходите по ссылкам от незнакомцев и не устанавливайте приложения из непроверенных источников. Если вы получили подобное сообщение, просто удалите его и заблокируйте отправителя.

Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенники
