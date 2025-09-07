Два человека пострадали при пожаре в Архангельском районе Башкирии
22:08, 07 сен 2025
Ночью в деревне Красный Зилим сгорел частный дом с постройками. Пострадали двое местных жителей: 26-летний мужчина и женщина. С ожогами и травмами их доставили в больницы Уфы, сообщили в региональном МЧС.
Огонь уничтожил жилой дом, а также сарай, гараж, баню и теплицу. Пожар тушили сотрудники МЧС вместе с добровольцами из местного сельсовета.
Сейчас следственная группа выясняет причину возгорания.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
