Два человека пострадали при пожаре в Архангельском районе Башкирии

22:08, 07 сен 2025

Ночью в деревне Красный Зилим сгорел частный дом с постройками. Пострадали двое местных жителей: 26-летний мужчина и женщина. С ожогами и травмами их доставили в больницы Уфы, сообщили в региональном МЧС.

Огонь уничтожил жилой дом, а также сарай, гараж, баню и теплицу. Пожар тушили сотрудники МЧС вместе с добровольцами из местного сельсовета.

Сейчас следственная группа выясняет причину возгорания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ