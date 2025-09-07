Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Два человека пострадали при пожаре в Архангельском районе Башкирии

Два человека пострадали при пожаре в Архангельском районе Башкирии

22:08, 07 сен 2025

Ночью в деревне Красный Зилим сгорел частный дом с постройками. Пострадали двое местных жителей: 26-летний мужчина и женщина. С ожогами и травмами их доставили в больницы Уфы, сообщили в региональном МЧС.

Огонь уничтожил жилой дом, а также сарай, гараж, баню и теплицу. Пожар тушили сотрудники МЧС вместе с добровольцами из местного сельсовета.

Сейчас следственная группа выясняет причину возгорания.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина

Читайте также:

В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Архангельский район происшествия в архангельском районе пожар в архангельском районе пожар
Читайте также

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 68-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 68-летний мужчина
В Башкирии произошел пожар в хозяйстве многодетной семьи
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошел пожар в хозяйстве многодетной семьи
69-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии
Происшествия в Башкирии
69-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии
В Архангельском районе Башкирии погиб мужчина не сумев выбраться из горящего дома
Происшествия в Башкирии
В Архангельском районе Башкирии погиб мужчина не сумев выбраться из горящего дома


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен