В Уфе на улице Бакалинской улице в ДТП пострадал ребенок

22:12, 07 сен 2025

В субботу, 6 сентября, вечером на улице Бакалинской в Уфе в аварии пострадал ребенок. Произошло столкновение автомобилей «Ниссан Террано» и «Лада Гранта».

По данным Госавтоинспекции, водитель «Ниссана» двигался в сторону улицы Менделеева. При повороте налево он не уступил дорогу встречной «Ладе», что и стало причиной столкновения.

Ребенка, который был пассажиром в «Ниссане», с травмами доставили в больницу. По факту ДТП полиция начала проверку для выяснения всех обстоятельств.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В посёлке Жуково под Уфой столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ