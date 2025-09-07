В Уфе на улице Бакалинской улице в ДТП пострадал ребенок
22:12, 07 сен 2025
В субботу, 6 сентября, вечером на улице Бакалинской в Уфе в аварии пострадал ребенок. Произошло столкновение автомобилей «Ниссан Террано» и «Лада Гранта».
По данным Госавтоинспекции, водитель «Ниссана» двигался в сторону улицы Менделеева. При повороте налево он не уступил дорогу встречной «Ладе», что и стало причиной столкновения.
Ребенка, который был пассажиром в «Ниссане», с травмами доставили в больницу. По факту ДТП полиция начала проверку для выяснения всех обстоятельств.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ