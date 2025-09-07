Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе на улице Бакалинской улице в ДТП пострадал ребенок

В Уфе на улице Бакалинской улице в ДТП пострадал ребенок

22:12, 07 сен 2025

В субботу, 6 сентября, вечером на улице Бакалинской в Уфе в аварии пострадал ребенок. Произошло столкновение автомобилей «Ниссан Террано» и «Лада Гранта».

По данным Госавтоинспекции, водитель «Ниссана» двигался в сторону улицы Менделеева. При повороте налево он не уступил дорогу встречной «Ладе», что и стало причиной столкновения.

Ребенка, который был пассажиром в «Ниссане», с травмами доставили в больницу. По факту ДТП полиция начала проверку для выяснения всех обстоятельств.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В посёлке Жуково под Уфой столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

Читайте также:

В посёлке Жуково под Уфой столкнулись маршрутка и легковой автомобиль
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа ДТП Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе водитель Subaru сбил 17-летнего мотоциклиста
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель Subaru сбил 17-летнего мотоциклиста
В Уфе водитель мопеда пострадал в результате ДТП
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель мопеда пострадал в результате ДТП
В Уфе в ДТП пострадал 6-летний ребенок
Происшествия в Башкирии
В Уфе в ДТП пострадал 6-летний ребенок
В Уфе столкнулись Skoda и ВАЗ: есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
В Уфе столкнулись Skoda и ВАЗ: есть пострадавшие


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен